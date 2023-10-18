Число выданных на Среднем Урале автокредитов за год выросло почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Свердловской области в III квартале 2023 года выдали 7 тыс. 207 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 48,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года (4 тыс. 840 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (16,9 тыс. ед.), на второй — Московская область (15 тыс. ед.), на третьей — Санкт-Петербург (12,8 тыс. ед.), на четвертой — Татарстан (12,1 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (11,7 тыс. ед.).



Согласно исследованию, сильнее всего за год выросла выдача автокредитов в Ростовской (на 95,5%), Омской (на 88,8%), Белгородской (на 83,1%) и Вологодской (на 83,2%) областях, а также в Чувашской Республике (на 77,7%).



В целом по стране в июле-сентябре этого года выдали 262,8 тыс. автокредитов, что на 65,7% больше показателя того же периода прошлого года (158,6 тыс. ед.).