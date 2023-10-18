Число выданных на Среднем Урале автокредитов за год выросло почти на 50%

В Свердловской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 203 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это ...18.10.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 5,7%
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Свердловской области в сентябре 2023 года выдали 2 тыс. 203 кредита на покупку новых ...16.08.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц выросло на 9%
В Свердловской области в июле 2023 года выдали 2 тыс. 349 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...16.08.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц выросло на 9%
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Свердловской области в июле 2023 года выдали 2 тыс. 349 кредитов на покупку новых и ...27.04.2023 На Южном Урале число выданных автокредитов в I квартале выросло на 35%
УрБК, Челябинск, 27.04.2023. В Челябинской области в I квартале 2023 года выдали 5 тыс. 715 кредитов на покупку новых и ...