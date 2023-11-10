Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 10.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 ноября 2023 года. Курс ...03.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро вырос на 1 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2023 года. Курс доллара ...03.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро вырос на 56 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2023 года. Курс доллара ...02.11.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,2 руб., евро — на 50 коп.
УрБК, Москва, 02.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 ноября 2023 года. Курс доллара ...10.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 86 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 10.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 октября 2023 года. Курс ...