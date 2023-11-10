Официальный курс доллара США вырос на 6 коп., евро — на 21 коп.

УрБК, Москва, 14.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 ноября 2023 года. Курс доллара США вырос на 6,50 коп., до 92,11 руб., евро — на 21,59 коп., до 98,53 руб.