Официальный курс доллара США вырос на 12 коп., евро — снизился на 9 коп.

УрБК, Москва, 10.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 ноября 2023 года. Курс доллара США вырос на 12,69 коп., до 92,05 руб., евро — снизился на 9,21 коп., до 98,31 руб.