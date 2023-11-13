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13.11.2023

В Челябинске аренда «двушек» за месяц подорожала на 8,4%

УрБК, Челябинск, 13.11.2023. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске в октябре 2023 года составила 18,5 тыс. руб. За истекший месяц этот показатель вырос на 8,8%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Среди российских городов сильнее всего стоимость аренды «однушек» выросла в Новосибирске (на 26,7%), Якутске (на 26,2%), Воронеже (на 19,7%), Барнауле (на 17,2%) и Санкт-Петербурге (на 17,1%).

В свою очередь, средний ценник аренды «двушек» и «трешек» в столице Южного Урала в октябре составил 24,4 тыс. руб. (+8,4% за месяц) и 34,8 тыс. руб. (+8%) соответственно.

Согласно исследованию, в среднем по всем городам страны «однушки» подорожали за октябрь на 7%, до 20 тыс. 039 руб., «двушки» — на 5,9%, до 26 тыс. 191 руб., «трешки» — на 4,5%, до 33 тыс. 090 руб.
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