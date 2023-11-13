В Челябинске аренда «двушек» за месяц подорожала на 8,4%

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УрБК, Челябинск, 19.07.2021. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Челябинске в I полугодии 2021 года ...