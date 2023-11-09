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Инвестиционные возможности Свердловской области представлены на форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков на V Международном муниципальном форуме стран БРИКС+, который проходит 9-10 ноября в Санкт-Петербурге, представил доклад об опережающем росте инвестиционной активности в ключевых секторах региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Министр инвестиций сообщил, что для привлечения инвесторов в ключевые секторы региона в области создаются благоприятная деловая среда и стимулы, среди которых присвоение статуса участника приоритетного инвестиционного проекта или участника регионального инвестиционного проекта Свердловской области, заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений, которое предусматривает стабилизацию условий реализации проекта и возмещение инфраструктурных затрат, а также предоставление преференции в рамках особой экономической зоны «Титановая долина».

Так, за последние пять лет в структуре валового регионального продукта существенно вырос вклад секторов услуг, транспорта, логистики, информационных технологий. По итогам 2022 года объем инвестиций в регион увеличился на 11%, до 541 млрд руб., в I полугодии 2023 года этот показатель составил уже 24,4%.

Напомним, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов также выступил на V форуме БРИКС+, где рассказал об опыте уральской столицы в развитии креативных индустрий.
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