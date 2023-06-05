Объем поставок цитрусовых из Узбекистана на Урал сократился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Сотрудники Уральской таможенной службы за пять месяцев 2023 года проверили почти 20 ...16.03.2022 В 2021 году в УрФО было импортировано 229 тыс. тонн овощей и фруктов
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2022. В 2021 году на территорию Уральского федерального округа (УрФО) было завезено 229 тыс. ...10.01.2022 На Урал перед Новым годом ввезли 54 млн импортных игрушек для детей
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. В канун Нового года на Урал ввезли 54 млн импортных игрушек для детей, сообщает ...19.01.2021 Импорт плодоовощной продукции из Китая в Свердловскую область сократился в 2020 году на 90%
Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в прошлом году объем импорта плодоовощной продукции из Китая в ...08.11.2019 Южно-Уральская ТПП и Челябинская таможня обсудили упрощение процедуры поставок овощей и фруктов из Узбекистана
УрБК, Челябинск, 08.11.2019. Руководство Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) и Челябинской таможни ...