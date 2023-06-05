Объем поставок цитрусовых из Узбекистана на Урал сократился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. С начала 2023 года на Урал из-за рубежа привезли более 75 тыс. т фруктов и овощей. 87% всей плодоовощной продукции прибыло из Узбекистана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).



Согласно таможенным данным, поставки из Туркменистана выросли на 135%, из КНР — на 62%, из Азербайджана — на 42%.



Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов сообщил, что из-за изменений логистических цепочек список стран-поставщиков цитрусовых стал другим. Его дополнили Турция, Перу, Азербайджан и Южная Африка. При этом объемы поставок цитрусовых из Узбекистана снизились на 25%, а из Китая — выросли на 136%.



Представители УТУ отмечают, что Узбекистан, Азербайджан и КНР являются ключевыми поставщиками хурмы на Урал. Из Центральной Азии чаще всего везут томаты, свежую зелень, лук и чеснок.