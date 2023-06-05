УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:38

Объем поставок цитрусовых из Узбекистана на Урал сократился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. С начала 2023 года на Урал из-за рубежа привезли более 75 тыс. т фруктов и овощей. 87% всей плодоовощной продукции прибыло из Узбекистана. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).

Согласно таможенным данным, поставки из Туркменистана выросли на 135%, из КНР — на 62%, из Азербайджана — на 42%.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов сообщил, что из-за изменений логистических цепочек список стран-поставщиков цитрусовых стал другим. Его дополнили Турция, Перу, Азербайджан и Южная Африка. При этом объемы поставок цитрусовых из Узбекистана снизились на 25%, а из Китая — выросли на 136%.

Представители УТУ отмечают, что Узбекистан, Азербайджан и КНР являются ключевыми поставщиками хурмы на Урал. Из Центральной Азии чаще всего везут томаты, свежую зелень, лук и чеснок.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.06.2023 На Урале 95% ввезенных овощей и фруктов приходится на Узбекистан

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Сотрудники Уральской таможенной службы за пять месяцев 2023 года проверили почти 20 ...

16.03.2022 В 2021 году в УрФО было импортировано 229 тыс. тонн овощей и фруктов

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2022. В 2021 году на территорию Уральского федерального округа (УрФО) было завезено 229 тыс. ...

10.01.2022 На Урал перед Новым годом ввезли 54 млн импортных игрушек для детей

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2022. В канун Нового года на Урал ввезли 54 млн импортных игрушек для детей, сообщает ...

19.01.2021 Импорт плодоовощной продукции из Китая в Свердловскую область сократился в 2020 году на 90%

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в прошлом году объем импорта плодоовощной продукции из Китая в ...

08.11.2019 Южно-Уральская ТПП и Челябинская таможня обсудили упрощение процедуры поставок овощей и фруктов из Узбекистана

УрБК, Челябинск, 08.11.2019. Руководство Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) и Челябинской таможни ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (233)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18