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Вчера, 10:44

ЦБ сообщил о росте числа ипотечников с высокой долговой нагрузкой

УрБК, Москва, 10.11.2023. В России отмечается рост числа ипотечных заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Об этом рассказал замдиректора департамента финансовой стабильности Центробанка Евгений Румянцев.

«Мы отмечаем, какая доля кредитов выдана людям с долговой нагрузкой выше 80%, и видим, что, начиная с 2020 года этот показатель неуклонно растет. Эта доля сейчас составляет рекордные 47%», — заявил Е. Румянцев.

Отметим, что в I квартале текущего года показатель составлял 40%, во II — 41%.

Ранее стало известно, что объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в РФ за год вырос на 2,6%.
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