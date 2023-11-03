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Вчера, 10:21

В Екатеринбурге до конца года появится еще 18 заправок для электротранспорта

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. До конца текущего года власти Екатеринбурга планируют установить еще 18 электрических зарядных станций для электротранспорта. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Зарядные станции постоянного тока будут иметь мощность 150 кВТ, на каждом из 18 новых пунктов можно будет осуществлять два сеанса зарядки одновременно.

Проект предполагается реализовать при поддержке компании Hyper, которая разработала IT-платформу, позволяющую заправкам подключаться к системе управления зарядными станциями, а также предоставляет онлайн-доступ к ней через мобильное приложение.
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