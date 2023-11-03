В Екатеринбурге до конца года появится еще 18 заправок для электротранспорта

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге до конца года появится 18 зарядных станций для электротранспорта. Об ...13.07.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к осени 2024 года установить современные турникеты на всех станциях метрополитена
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. К осени 2024 года на всех девяти станциях метрополитена в Екатеринбурге будут ...15.06.2023 Свердловские власти подписали договор о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и ...07.03.2013 В Екатеринбурге заработали первые зарядные станции для электромобилей
В рамках пилотного проекта по развитию интеллектуальной системы электроснабжения Smart Grid, внедряемого ОАО ...07.03.2013 В Екатеринбурге начали работу первые зарядные станции для электромобилей
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2013. В рамках пилотного проекта по развитию интеллектуальной системы электроснабжения Smart ...