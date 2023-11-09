Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за месяц выросла на 5%

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость жилья на вторичном рынке в октябре 2023 года ...09.11.2023 Челябинск попал в топ-3 рейтинга городов РФ по росту средней стоимости жилья на «вторичке»
УрБК, Челябинск, 09.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в октябре ...09.11.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за октябрь выросла на 4,6%
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в октябре ...08.11.2023 В Челябинске средняя стоимость жилья в новостройках за месяц выросла на 6%
УрБК, Челябинск, 08.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке в октябре 2023 года составила ...10.08.2023 В Челябинске предложение квартир на вторичном рынке за месяц снизилось на 4%
УрБК, Челябинск, 10.08.2023. Средняя цена жилья на вторичном рынке недвижимости Челябинска в июле 2023 года составила ...