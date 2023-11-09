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09.11.2023

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Челябинска за месяц выросла на 5%

УрБК, Челябинск, 09.11.2023. В Челябинске средняя стоимость жилья на вторичном рынке в октябре 2023 года составила 4,3 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 5%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

При этом столица Южного Урала попала в число российских городов, где средняя стоимость жилья на «вторичке» в октябре увеличилась сильнее всего. Кроме нее в этом списке оказались Казань (+5%), Томск, Самара и Волгоград (+4% в каждом).

В свою очередь, спрос на жилье на вторичном рынке в Челябинске за месяц снизился на 14%, а предложение — на 6%.

Кроме того, по типам жилья на «вторичке» в целом по стране сильнее всего за месяц сократился спрос на «однушки» (на 11%), «двушки» (на 10%) и «трешки» (на 8%).
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