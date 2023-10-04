«МегаФон» внедрил интеллектуальный комплекс видеонаблюдения на газопроводе Крайнего Севера

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. Специалисты компании «МегаФон» ввели в эксплуатацию интеллектуальный комплекс видеонаблюдения на стратегически важном газотранспортном оборудовании «Сахатранснефтегаз». Видеокамеры в режиме реального времени реагируют на появление объектов в кадре, возникновение громких звуков и задымление, а также распознают регистрационные номера автомобилей и уведомляют об их проезде ответственных сотрудников, сообщает пресс-служба уральского отделения телекоммуникационной компании.



Компания «Сахатранснефтегаз» снабжает природным газом больше 100 населенных пунктов и эксплуатирует свыше 1 тыс. производственных объектов. Все они, как и 3 тыс. км трубопроводов, вошли в масштабный проект по обеспечению безопасности и раннему обнаружению возможных ЧП.



На первом этапе проекта сервис видеоаналитики «МегаФона» успешно прошел тестовую эксплуатацию на нескольких географически распределенных объектах «Сахатранснефтегаза». Все они были оснащены видеосистемой из 36 камер, управление которыми происходило из единого центра, сюда же приходили оперативные уведомления и отчеты по проезжающему транспорту и другим важным событиям.



В этом году было принято решение о масштабировании проекта — количество камер умного видеонаблюдения увеличится до 140, а география проекта расширится до трех районов Якутии.



«Нам важно, чтобы на наших основных объектах газотранспортной инфраструктуры работала современная система, которая обеспечила бы непрерывный круглосуточный видеомониторинг. Учитывая непростые географические и погодные условия Якутии, при выборе партнера мы опирались на широкую зону покрытия сетью, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены газопроводы и станции», — рассказал генеральный директор «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.



Современные технологии помогут оперативно мониторить ситуацию на тысячах километров газопровода, анализировать полученные данные и при необходимости передавать их в профильные службы. Своевременное выявление чрезвычайных ситуаций позволит оперативно реагировать, устранять природные и техногенные катаклизмы и минимизировать ущерб.



Специалисты отмечают, что подобный проект впервые реализован в условиях Крайнего Севера. При этом аналогичные цифровые решения могут быть реализованы в любом регионе страны, включая Свердловскую область.