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ПНТЗ внедрил систему видеонаблюдения за перемещением грузов

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), с целью повышения безопасности перемещения грузов в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента внедрил систему видеонаблюдения за погрузочно-разгрузочными работами. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

ПНТЗ внедрил систему видеонаблюдения за перемещением грузов
Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Видеокамеры установлены на электромостовом кране в зонах с ограниченной видимостью — под кабиной, на передвижной тележке в направлении перемещаемого груза и на противоположной от кабины стороне крановой балки. Также одна из камер находится на рабочем месте машиниста для мониторинга нештатных ситуаций.

Изображение в режиме реального времени выводится на экран, расположенный в кабине крана. Специальная функция позволяет запускать объемную картинку с одной, двух или четырех камер одновременно, а полученные видеоданные архивируются, что позволяет контролировать производственные процессы удаленно.

По словам управляющего директора ПНТЗ Владимира Топорова, сохранение жизни и здоровья сотрудников — абсолютный приоритет предприятия, которое выделило более 6 млн руб. на масштабирование проекта, и до конца 2023 года дополнительные камеры появятся еще на нескольких кранах в основных цехах.

«Проект получил высокую оценку как специалистов в области охраны труда и промышленной безопасности ПНТЗ, так и самих сотрудников, работающих на электромостовых кранах» — отметил Владимир Топоров.

Проект реализуется в рамках программы по улучшению условий охраны труда, ликвидации и снижению уровней профессиональных рисков. Она рассчитана до 2025 года и включает в себя 35 мероприятий, в числе которых повышение квалификации персонала в области производственной безопасности, проведение аудитов безопасности в цехах и ограничение доступа сотрудников в опасные зоны.
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