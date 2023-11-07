Челябинск попал в топ-3 рейтинга городов РФ по росту средней стоимости жилья на «вторичке»

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в октябре ...07.11.2023 Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по приросту стоимости «квадрата» недвижимости в новостройках
УрБК, Челябинск, 07.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в октябре составила 6,2 ...07.11.2023 В Екатеринбурге средняя стоимость квартир в новостройках за октябрь выросла на 5%
В Екатеринбурге средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья в октябре составила 6,4 млн руб. За истекший месяц ...03.11.2023 Челябинск возглавил рейтинг городов РФ по годовому росту стоимости «квадрата» жилья на вторичном рынке
УрБК, Челябинск, 03.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в октябре ...16.05.2023 Средняя цена квартир на вторичном рынке жилья Челябинска в апреле выросла на 7,2%
УрБК, Челябинск, 16.05.2023. В Челябинске стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в апреле ...