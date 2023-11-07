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Челябинск попал в топ-3 рейтинга городов РФ по росту средней стоимости жилья на «вторичке»

УрБК, Челябинск, 09.11.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в октябре составила 87,7 тыс. руб. За истекший месяц этот показатель вырос на 11,8%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

В свою очередь, средняя стоимость квартир на «вторичке» в Челябинске в октябре составила 4,9 млн руб. За истекший месяц она увеличилась на 12,3%.

При этом столица Южного Урала попала в число городов РФ с самым заметным приростом стоимости жилья на вторичном рынке. Кроме нее в этом списке оказались Чебоксары (+14,3%), Магнитогорск (+13,7%) и Махачкала (+10,3%).
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