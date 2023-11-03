Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 34 коп.

УрБК, Москва, 08.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2023 года. Курс доллара ...03.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро вырос на 1 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2023 года. Курс доллара ...03.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро вырос на 56 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2023 года. Курс доллара ...01.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 22 коп,, евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 01.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 ноября 2023 года. Курс доллара ...17.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 2 коп., евро — на 3 коп.
УрБК, Москва, 17.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 октября 2023 года. Курс ...