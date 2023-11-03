Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 34 коп.

УрБК, Москва, 09.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 21,78 коп., до 92,19 руб., евро — на 34,60 коп., до 98,44 руб.