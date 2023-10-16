Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о звонках мошенников по поводу продажи их персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области предупреждает ...04.05.2022 Свердловское Управление ФНС предупреждает налогоплательщиков о случаях мошеннических действий
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. Управление ФНС России по Свердловской области информирует налогоплательщиков о ...20.04.2021 Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о новом виде мошенничества
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. Управление ФНС России по Свердловской области сообщает о выявленном новом виде ...15.11.2010 УФНС России по Свердловской области предупредило налогоплательщиков о приостановке электронного документооборота
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2010. Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области сообщило о ...26.10.2010 В отношении УК «Аврора» проводится проверка по факту нарушения прав граждан в области персональных данных
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2010. В Управление Роскомнадзора по Свердловской области поступило обращение жителя ...