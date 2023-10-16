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Свердловское УФНС предупредило налогоплательщиков о звонках мошенников по поводу продажи их персональных данных

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Свердловской области сообщает о звонках мошенников на номера телефонов налогоплательщиков, связанных с мнимыми попытками продажи их персональных данных.

«Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области сообщает о мошеннических действиях неустановленных лиц, которые осуществляют звонки на телефонные номера налогоплательщиков и вводят их в заблуждение, сообщая о том, что, якобы, была предпринята попытка продажи их персональных данных, и что по данному факту ведется расследование, в связи с этим налогоплательщику необходимо изменить свои персональные данные», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что УФНС не проводит по данным фактам расследования и не просит налогоплательщиков изменять свои персональные данные.
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