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«Атомстройкомплекс» поддержит промоакцию Сбербанка «Зеленый день»

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Компания «Атомстройкомплекс» примет участие в праздничной акции «Зеленый день», приуроченной к 182-му дню рождения Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Для совместного со Сбербанком предложения по приобретению жилья по выгодным условиям компания «Атомстройкомплекс» выбрала проект «Северный Химмаш». Этот новый квартал в микрорайоне с развитой инфраструктурой расположен в непосредственной близости от парковой зоны.

«Атомстройкомплекс» поддержит промоакцию Сбербанка «Зеленый день»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Первая очередь строительства комплекса включает три жилых дома с коммерческими помещениями, общая площадь застройки составит 17 тыс. кв. метров. Проект предусматривает удобный выезд на улицу Славянскую, в дальнейшем запланирован ввод еще одного — на улицу Дагестанскую.

Так, в рамках «Зеленого дня» для покупки доступны квартиры с чистовой отделкой от функциональных студий до просторных трехкомнатных квартир, ввод которых запланирован во II квартале 2025 года.

Заместитель директора по маркетингу АН «АТОМ» Станислав Оханов отметил, что сегодня недвижимость в новостройках находится на пике спроса во многом из-за ипотечных программ с господдержкой.

«Особые условия на покупку квартир в рамках совместного проекта со Сбербанком, скорее, желание сделать еще доступнее комфорт и качество для жителей региона, на который ориентирована компания «Атомстройкомплекс», — подчеркнул Станислав Оханов.

Специальные условия на приобретение квартиры будут действовать до конца ноября.
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