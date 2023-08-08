«Атомстройкомплекс» поддержит промоакцию Сбербанка «Зеленый день»

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Во II квартале 2025 года в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге будет введен в ...20.02.2023 В рамках корпоративной жилищной программы в 2022 году «Атомстройкомплекс» предоставил скидку 94 млн рублей на покупку 133 квартир для своих сотрудников
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в 2022 году купили 133 квартиры общей площадью ...25.01.2022 «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» открыла продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в ...24.12.2021 «Атомстройкомплекс» построил в Верхней Синячихе пятиэтажный дом для переселенцев из ветхого жилья
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Компания «Атомстройкомплекс» построила в поселке Верхняя Синячиха новый пятиэтажный дом ...08.07.2020 Компания «Атомстройкомплекс» ввела в эксплуатацию два новых дома в составе ЖК «Просторы» и ЖК «Бриз»
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2020. Строительная компания «Атомстройкомплекс» в июне ввела в эксплуатацию два новых дома — ...