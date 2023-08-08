«Атомстройкомплекс» поддержит промоакцию Сбербанка «Зеленый день»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Компания «Атомстройкомплекс» примет участие в праздничной акции «Зеленый день», приуроченной к 182-му дню рождения Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.Для совместного со Сбербанком предложения по приобретению жилья по выгодным условиям компания «Атомстройкомплекс» выбрала проект «Северный Химмаш». Этот новый квартал в микрорайоне с развитой инфраструктурой расположен в непосредственной близости от парковой зоны.Первая очередь строительства комплекса включает три жилых дома с коммерческими помещениями, общая площадь застройки составит 17 тыс. кв. метров. Проект предусматривает удобный выезд на улицу Славянскую, в дальнейшем запланирован ввод еще одного — на улицу Дагестанскую.Так, в рамках «Зеленого дня» для покупки доступны квартиры с чистовой отделкой от функциональных студий до просторных трехкомнатных квартир, ввод которых запланирован во II квартале 2025 года.Заместитель директора по маркетингу АН «АТОМ» Станислав Оханов отметил, что сегодня недвижимость в новостройках находится на пике спроса во многом из-за ипотечных программ с господдержкой.«Особые условия на покупку квартир в рамках совместного проекта со Сбербанком, скорее, желание сделать еще доступнее комфорт и качество для жителей региона, на который ориентирована компания «Атомстройкомплекс», — подчеркнул Станислав Оханов.Специальные условия на приобретение квартиры будут действовать до конца ноября.