Проект «ММК» по модернизации коксохимического производства отмечен на конкурсе «Главное событие года в металлургии России»

УрБК, Магнитогорск, 21.06.2021. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных ...11.11.2020 ММК получил награду «Главное событие 2020 года в металлургии России»
УрБК, Магнитогорск, 11.11.2020. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) получило престижную награду ...14.11.2019 ММК стал лауреатом конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России»
УрБК, Магнитогорск, 14.11.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал лауреатом конкурса «Главное событие ...17.11.2017 Проект ММК стал лауреатом конкурса «Главное событие 2017 года в металлургии России»
УрБК, Магнитогорск, 17.11.2017. Проект Магнитогорского металлургического комбината (ММК) стал лауреатом конкурса ...15.09.2011 Цех «Железный озон 32» компании ЧТПЗ выдвинут на соискание премии конкурса «Главное событие 2011 года в металлургии России»
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2011. Цех «Железный озон 32» компании ЧТПЗ в Первоуральске выдвинут оргкомитетом ...