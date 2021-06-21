Проект «ММК» по модернизации коксохимического производства отмечен на конкурсе «Главное событие года в металлургии России»

УрБК, Магнитогорск, 08.11.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») в рамках 29-й Международной промышленной выставки «Металл?Экспо» в Москве был отмечен на конкурсе «Главное событие года в металлургии России» за реализацию первой очереди проекта комплексной реконструкции коксохимического производства. Об этом сообщает пресс-служба комбината.



Заместитель генерального директора ПАО «ММК» по продажам Сергей Ушаков, получив награду от министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, отметил, что реализация этого крупнейшего инвестиционного проекта вместе с другими природоохранными мероприятиями комбината позволит кардинально снизить техногенную нагрузку на окружающую среду и выполнить задачи в рамках федерального проекта «Чистый воздух».



«Модернизация коксохимического производства включает строительство современной, экологичной коксовой батареи, состоящей из четырех блоков, которая заменит пять действующих. Ее производительность составит 2,5 млн т. сухого кокса в год, что покрывает практически половину потребности компании в коксе. С выходом батареи на полную мощность валовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ сократятся в год на 11,35 тыс. т.», — рассказал Сергей Ушаков.



Организаторы конкурса отмечают, что конкурс «Главное событие года в металлургии России» проводится с целью поддержки и популяризации отраслевых инновационных проектов. Экспертное жюри с 2007 года ежегодно выявляет важнейшие реализованные проекты с капиталовложением от 100 млн евро.