Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 6%

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-сентябре составил 6 млрд 329,8 млн тонно-км, что на 6% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В январе-сентябре этого года автомобильный транспорт региона перевез 24,1 млн т грузов, что на 10,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года.