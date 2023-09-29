Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-сентябре вырос на 6%

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-августе составил ...31.08.2023 Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-июле сократился на 2,4%
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-июле составил 4 ...04.08.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-июне сократился на 4,7%
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-июне составил 3 ...03.07.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-мае сократился на 8,4%
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-мае составил 3 ...08.06.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле сократился на 14,5%
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле составил 2 ...