Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 22 коп.

УрБК, Москва, 08.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 62,00 коп., до 92,41 руб., евро — на 22,48 коп., до 98,78 руб.