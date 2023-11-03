УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:21

Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 22 коп.

УрБК, Москва, 08.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 62,00 коп., до 92,41 руб., евро — на 22,48 коп., до 98,78 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро вырос на 1 коп.

УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2023 года. Курс доллара ...

03.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро вырос на 56 коп.

УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2023 года. Курс доллара ...

01.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 22 коп,, евро — на 68 коп.

УрБК, Москва, 01.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 ноября 2023 года. Курс доллара ...

20.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,1 руб.

УрБК, Москва, 20.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 октября 2023 года. Курс ...

12.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.

УрБК, Москва, 12.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 сентября 2023 года. Курс ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (185)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18