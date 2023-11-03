Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 22 коп.

УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2023 года. Курс доллара ...03.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро вырос на 56 коп.
УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2023 года. Курс доллара ...01.11.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1 руб. 22 коп,, евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 01.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 ноября 2023 года. Курс доллара ...20.10.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,1 руб.
УрБК, Москва, 20.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 октября 2023 года. Курс ...12.09.2023 Официальный курс доллара США снизился на 1,4 руб., евро — на 1,3 руб.
УрБК, Москва, 12.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 сентября 2023 года. Курс ...