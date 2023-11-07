За январь-сентябрь свердловское УФНС по результатам проверок доначислило в бюджет РФ 7,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2022. Налоговые органы Свердловской области по результатам проведенных за I квартал 2022 года ...08.11.2021 Свердловские налоговики с начала года доначислили платежи на 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2020. Налоговые органы Свердловской области по результатам проведенных за 9 месяцев 2021 года ...11.02.2021 Свердловские налоговики в 2020 году доначислили в консолидированный бюджет РФ 3,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Налоговые органы Свердловской области по результатам проведенных за 2020 год проверок ...10.11.2020 Свердловские налоговики с начала года доначислили платежи на 1,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2020. Налоговые органы Свердловской области по результатам проведенных за 9 месяцев 2020 года ...17.05.2019 Налоговые органы Свердловской области в I квартале пополнили бюджет РФ на 1,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. За I квартал 2019 года по результатам контрольной работы налоговыми органами ...