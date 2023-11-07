За январь-сентябрь свердловское УФНС по результатам проверок доначислило в бюджет РФ 7,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. За девять месяцев 2023 года из Свердловской области по результатам налоговых проверок дополнительно начислены в консолидированный бюджет РФ платежи на сумму 7 млрд 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.



«По результатам проведенных 1 млн 372 тыс. камеральных налоговых проверок деклараций налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 2 млрд 122 млн руб.», — говорится в сообщении.



Кроме того, проведено 109 выездных налоговых проверок налогоплательщиков, в результате которых доначислено платежей в сумме 5 млрд 077 млн руб.



В свою очередь, дополнительно начисленные платежи в расчете на одну проверку организации и индивидуального предпринимателя составили 47 млн руб.



Отмечается, что уровень результативности выездных налоговых проверок налогоплательщиков составил 100%. Это на 3,6 п. п. превышает показатель девяти месяцев предыдущего года.