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07.11.2023

За январь-сентябрь свердловское УФНС по результатам проверок доначислило в бюджет РФ 7,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. За девять месяцев 2023 года из Свердловской области по результатам налоговых проверок дополнительно начислены в консолидированный бюджет РФ платежи на сумму 7 млрд 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.

«По результатам проведенных 1 млн 372 тыс. камеральных налоговых проверок деклараций налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 2 млрд 122 млн руб.», — говорится в сообщении.

Кроме того, проведено 109 выездных налоговых проверок налогоплательщиков, в результате которых доначислено платежей в сумме 5 млрд 077 млн руб.

В свою очередь, дополнительно начисленные платежи в расчете на одну проверку организации и индивидуального предпринимателя составили 47 млн руб.

Отмечается, что уровень результативности выездных налоговых проверок налогоплательщиков составил 100%. Это на 3,6 п. п. превышает показатель девяти месяцев предыдущего года.
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