Свердловские налоговики по итогам проверок за I квартал дополнительно перечислили в бюджет РФ более 4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В I квартале 2023 года по результатам налоговых проверок из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ было дополнительно начислено 4 млрд 189,6 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта сумма снизилась на 167,4 млн руб. (или на 3,8%), сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России.
«По результатам проведенных 394,2 тыс. камеральных налоговых проверок деклараций (расчетов) налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 602,2 млн руб., на 191,8 млн руб. (или на 46,7%) больше показателя I квартала 2022 года», — говорится в сообщении.
При этом основные суммы дополнительно начисленных платежей производились по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций. В совокупности эти налоги составили 88,5% в общей сумме таких платежей по результатам налоговых проверок: по НДС дополнительно начислено платежей в размере 2 млрд 143,8 млн руб. (51,2% от общей суммы), по налогу на прибыль организаций — 1 млрд 562,4 млн руб. (37,3%).
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