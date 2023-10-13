Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро вырос на 1 коп.

УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 ноября 2023 года. Курс доллара США снизился на 13,79 коп., до 93,03 руб., евро вырос на 1,16 коп., до 99,01 руб.