На ремонт дорог Екатеринбурга за год потрачено свыше 1,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Свердловская область направит на дорожный фонд региона в 2023 году 27 млрд руб. Эти ...10.02.2023 Дегтярск и Заречный получат 313 млн рублей на строительство дорог
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Правительство Свердловской области выделило 313 млн руб. Дегтярску и Заречному на ...11.10.2022 В Екатеринбурге по нацпроекту БКД в 2023 году будет отремонтирован 21 дорожный участок
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...19.11.2021 В 2021 году на ремонт дорог в Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД было выделено более 1,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. За 2021 год в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные ...23.10.2013 В этом году в Свердловской области отремонтировано и построено более 130 км дорог
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2013. В этом году в рамках областной целевой программы на строительство и ремонт дорог в ...