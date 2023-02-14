На ремонт дорог Екатеринбурга за год потрачено свыше 1,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Свердловская область направит на дорожный фонд региона в 2023 году 27 млрд руб. Эти ...

Свердловская область направит на обслуживание и строительство дорог в 2023 году 27 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Правительство Свердловской области выделило 313 млн руб. Дегтярску и Заречному на ...

Дегтярск и Заречный получат 313 млн рублей на строительство дорог

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. В Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) ...

В Екатеринбурге по нацпроекту БКД в 2023 году будет отремонтирован 21 дорожный участок

В 2021 году на ремонт дорог в Екатеринбурге в рамках нацпроекта БКД было выделено более 1,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. За 2021 год в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Безопасные и качественные ...