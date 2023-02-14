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Вчера, 16:05

На ремонт дорог Екатеринбурга за год потрачено свыше 1,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге в 2023 году на ремонт дорог было потрачено более 1,6 млрд руб. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель главы города Алексей Бубнов.

По его словам, порядка 1 млрд руб. приходится на федеральное финансирование, 500 млн руб. — средства областного бюджета, остальная часть суммы — софинансирование из городской казны.

«В 2023 году у нас был запланирован ремонт 45 участков автомобильных дорог общего пользования, в том числе в рамках годичных контрактов. Общая площадь — 615 тыс. кв. м и протяженность почти 45 км. Также ремонт тротуаров площадью 130 тыс. кв. м», — сообщил А. Бубнов.

Кроме того, по итогам года в норматив приведено 280 км регионального и 140 км дорог муниципального значения, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. По его словам, снижать объемы дорожных работ в регионе не планируют.
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