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Вчера, 15:01

В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 12%

В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в октябре 2023 года составила 119,9 тыс. руб. За месяц этот показатель вырос на 1,9%, за полгода — на 7,1%, за год — на 12,3%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Среди исследованных городов РФ самая высокая стоимость «квадрата» жилья на «вторичке» фиксируется в Москве (316,2 тыс. руб.), Сочи (233 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (208,5 тыс. руб.), Владивостоке (173,7 тыс. руб.) и Севастополе (162,2 тыс. руб.).

Согласно данным сервиса, спрос на жилье на вторичном рынке в стране ожидаемо начал снижаться во второй половине августа, но все равно находится на высоком уровне. Объем предложения, в свою очередь, также сокращается, но отмечается замедление темпов этого процесса.
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