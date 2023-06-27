В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке за год выросла на 12%

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в ...27.06.2023 Средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга за год выросла на 8,9%
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в июне ...25.05.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 17,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в ...18.05.2023 «Авито»: В Екатеринбурге средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке недвижимости за год выросла на 7%
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в апреле ...14.03.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» студий на вторичном рынке жилья за четыре года выросла на 81,8%
УрБК, Челябинск, 14.03.2023. Средняя стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке жилья Челябинска составляет ...