УБРиР представил новые кредитные программы для бизнес-сообществ Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил своим клиентам новый ...06.09.2016 УБРиР дополнил свою линейку продуктов экспресс-кредитами для малого бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2016. В августе линейка продуктов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) ...01.08.2012 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» предлагает новую схему кредитования малого и среднего бизнеса по государственной программе
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2012. В поисках наиболее выгодных вариантов заемного финансирования малые предприятия ...23.12.2009 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» упростило условия получения кредитов предприятиями малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» внесло изменения в программу кредитования ...10.07.2009 ОАО «УБРиР» расширило возможности кредитов в форме овердрафта для корпоративных клиентов в рамках Программы кредитования малого бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2009. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» расширило возможности кредитов в форме ...