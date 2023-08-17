УБРиР представил новые кредитные программы для бизнес-сообществ Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Исполняющий обязанности президента Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Алексей Долгов 2 ноября на встрече председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной с предпринимателями региона рассказал о кредитных программах для малых и средних предприятий, а также об участии УБРиР в реализации проекта Единой социальной карты «Уралочка». Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.



Алесей Долгов отметил, что УБРиР нацелен на развитие сотрудничества с малым бизнесом в разных направлениях: расчетно-кассовом обслуживании, инфраструктуре платежей и кредитовании. Также он добавил, что даже в текущей конъюнктуре, связанной с ужесточением денежно-кредитной политики и, как следствие, ростом ставок, банк удерживает для корпоративных клиентов стоимость займов в нижних границах рынка.



Так, у малых компаний Екатеринбурга сегодня есть возможность получить в УБРиР заемные средства в размере от 100 тыс. до 50 млн руб. на период от двух до семи лет. При этом условия по каждому продукту зависят от объемов выручки предприятия, срока деятельности бизнеса и ряда других факторов. Например, субъектам малого предпринимательства, которые уже обслуживаются в банке, доступны предодобренные кредиты на сумму до 5 млн руб.



Напомним, что в августе 2023 года УБРиР запустил экспресс-кредит «Легкий» для малого и среднего бизнеса. Заем выдается без выезда специалиста на место ведения бизнеса и с минимальным пакетом документов. По этому продукту банк гарантирует принятие решения о предоставлении займа в срок до трех рабочих дней с момента предоставления полного пакета документов.