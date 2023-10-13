Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро вырос на 56 коп.

УрБК, Москва, 03.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 ноября 2023 года. Курс доллара США на снизился 10,71 коп., до 93,17 руб., евро вырос на 56,30 коп., до 98,99 руб.