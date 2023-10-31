Официальный курс доллара США вырос на 1,2 руб., евро — на 50 коп.

УрБК, Москва, 31.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 октября 2023 года. Курс ...03.10.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1 руб., евро — на 70 коп.
УрБК, Москва, 03.10.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2023 года. Курс ...14.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 1,2 руб., евро — на 1,5 руб.
УрБК, Москва, 14.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2023 года. Курс ...01.09.2023 Официальный курс доллара США вырос на 41 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 01.09.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 сентября 2023 года. Курс ...30.08.2023 Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — на 23 коп.
УрБК, Москва, 30.08.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 августа 2023 года. Курс ...