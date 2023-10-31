Официальный курс доллара США вырос на 1,2 руб., евро — на 50 коп.

УрБК, Москва, 02.11.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 ноября 2023 года. Курс доллара США вырос на 1,25 руб., до 93,28 руб., евро — на 50,20 коп., до 98,43 руб.