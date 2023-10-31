Средняя стоимость аренды комнат в Челябинске с апреля выросла почти на 10%

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В Челябинске стоимость аренды комнат в марте составила 6,7 тыс. рублей

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Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 12,6 тыс. рублей в месяц

УрБК, Челябинск, 01.06.2022. Средняя цена аренды однокомнатных квартир в Челябинске в апреле-мае 2022 года выросла на ...

Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 7,7%

Средняя стоимость аренды комнаты в Екатеринбурге составляет 9 тыс. 005 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании ...

Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 7,7%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. Средняя стоимость аренды комнаты в Екатеринбурге составляет 9 тыс. 005 руб. в месяц. Об ...