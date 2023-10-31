Средняя стоимость аренды комнат в Челябинске с апреля выросла почти на 10%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Екатеринбурге средняя стоимость аренды комнат составляет 10 тыс. 143 руб. за месяц. С ...28.03.2023 В Челябинске стоимость аренды комнат в марте составила 6,7 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 28.03.2023. Стоимость аренды комнаты в Челябинске в марте этого года составила 6 тыс. 653 руб. в ...01.06.2022 Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составляет 12,6 тыс. рублей в месяц
УрБК, Челябинск, 01.06.2022. Средняя цена аренды однокомнатных квартир в Челябинске в апреле-мае 2022 года выросла на ...16.08.2021 Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 7,7%
Средняя стоимость аренды комнаты в Екатеринбурге составляет 9 тыс. 005 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании ...16.08.2021 Аренда комнат в Екатеринбурге за год подорожала на 7,7%
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2021. Средняя стоимость аренды комнаты в Екатеринбурге составляет 9 тыс. 005 руб. в месяц. Об ...