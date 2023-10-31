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Средняя стоимость аренды комнат в Челябинске с апреля выросла почти на 10%

УрБК, Челябинск, 02.11.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды комнат составляет 7 тыс. 294 руб. за месяц. С апреля этого года данный показатель вырос на 9,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

При этом в среднем по всем городам прирост с апреля составил 5,2%, а средняя ставка аренды комнаты — 8 тыс. 716 руб.

Согласно исследованию, средняя стоимость аренды комнат за указанный период выросла в 55 городах из 70.

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, предложение помещений этого формата сократилось за полгода на 60%.
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