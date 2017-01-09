В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров

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УрБК, Екатеринбург, 07.12.2012. Заместитель председателя правительства Свердловской области Сергей Зырянов и ...