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Вчера, 15:54

В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В Сысертском районе Свердловской области на торги с правом аренды выставлен участок площадью 249,3 га, где планируется возведение 160 тыс. кв. м. жилья по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Как сообщает портал Дом.рф, территория с начальной стоимостью права аренды в размере 23,34 млн руб. расположена в 5 км от села Черданцево.

«В окрестностях села находятся многочисленные дома отдыха и природные достопримечательности. До Сысерти — около 18 км, до Екатеринбурга — около 22 км. Помимо индивидуальных и малоэтажных многоквартирных жилых домов, здесь предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение», — сказано на сайте Дом.рф.

Застройку планируют осуществить с применением Стандарта КРТ, а также с соблюдением экологического стандарта для многоквартирного жилья. Срок реализации проекта составит 10,5 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября. Аукцион состоится 1 декабря.
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