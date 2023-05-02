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Вчера, 13:21

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 53,8 пункта

УрБК, Москва, 01.11.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 53,8 пункта против 54,5 пункта в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование S&P Global.

Напомним, что значение PMI ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности, выше — на рост.
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