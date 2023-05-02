Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 53,8 пункта

УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...03.10.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 52 пунктов
УрБК, Москва, 03.10.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 52 пункта ...05.04.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта
По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился до отметки 38,1 пункта ...05.04.2022 Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта
УрБК, Москва, 05.04.2022. По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился ...05.07.2021 Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июне снизился до 56,5 пункта
УрБК, Москва, 05.07.2021. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне составил 56,5 пункта против 57,5 в ...