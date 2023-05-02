Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ снизился до 53,8 пункта

Материалы по теме

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта

УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 52 пунктов

УрБК, Москва, 03.10.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 52 пункта ...

Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта

По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился до отметки 38,1 пункта ...

Индекс деловой активности сферы услуг в России в марте снизился до 38,1 пункта

УрБК, Москва, 05.04.2022. По итогам марта 2022 года индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг снизился ...

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в июне снизился до 56,5 пункта

УрБК, Москва, 05.07.2021. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в июне составил 56,5 пункта против 57,5 в ...