В Свердловской области 760 выпускников образовательных организаций признано безработными

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В январе-сентябре 2023 года 760 выпускников образовательных организаций Свердловской области признано безработными. Об этом говорится в материалах регионального департамента по труду и занятости населения. В том числе, согласно данным ведомства, безработными признано 70 выпускников образовательных организаций высшего образования, 565 выпускников профессиональных образовательных организаций, 125 выпускников общеобразовательных организаций.

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