УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:03

В Свердловской области 760 выпускников образовательных организаций признано безработными

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. В январе-сентябре 2023 года 760 выпускников образовательных организаций Свердловской области признано безработными. Об этом говорится в материалах регионального департамента по труду и занятости населения.

В том числе, согласно данным ведомства, безработными признано 70 выпускников образовательных организаций высшего образования, 565 выпускников профессиональных образовательных организаций, 125 выпускников общеобразовательных организаций.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.05.2021 В Екатеринбурге последние звонки для 20 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов прозвенят 21 мая

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов во всех школах Екатеринбурга в этом ...

17.05.2019 Более половины выпускников школ Свердловской области будут учиться в колледжах и техникумах

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В 2019 году количество свердловских выпускников школ на базе 9-х классов составит 44 ...

06.07.2017 Средняя зарплата выпускников российских вузов составляет 27,7 тыс. рублей

УрБК, Москва, 06.07.2017. Минобрнауки озвучил среднюю зарплату выпускников вузов, в первый год трудоустройства молодые ...

12.02.2014 На конец января 2014 года в Свердловской области почти 28 тыс. человек признано официально безработными

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2014. На конец января 2014 года в Свердловской области в государственных учреждениях по ...

20.03.2009 Правительство Свердловской области: В 2009 году в Свердловской области наибольшее массовое высвобождение прогнозируется в металлургии, машиностроении и металлообработке

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2009. В 2009 году в Свердловской области наибольшее массовое высвобождение прогнозируется в ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицыВчера, 15:54В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов06.10.2023Туризм должен продолжаться06.10.2023Поучительные экскурсии
Архив новостей
Ноябрь 2023 (66)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18