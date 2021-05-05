В Свердловской области 760 выпускников образовательных организаций признано безработными

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов во всех школах Екатеринбурга в этом ...17.05.2019 Более половины выпускников школ Свердловской области будут учиться в колледжах и техникумах
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В 2019 году количество свердловских выпускников школ на базе 9-х классов составит 44 ...06.07.2017 Средняя зарплата выпускников российских вузов составляет 27,7 тыс. рублей
УрБК, Москва, 06.07.2017. Минобрнауки озвучил среднюю зарплату выпускников вузов, в первый год трудоустройства молодые ...12.02.2014 На конец января 2014 года в Свердловской области почти 28 тыс. человек признано официально безработными
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2014. На конец января 2014 года в Свердловской области в государственных учреждениях по ...20.03.2009 Правительство Свердловской области: В 2009 году в Свердловской области наибольшее массовое высвобождение прогнозируется в металлургии, машиностроении и металлообработке
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2009. В 2009 году в Свердловской области наибольшее массовое высвобождение прогнозируется в ...