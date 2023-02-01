В Екатеринбурге за год установили 2,6 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. С момента старта «мусорной реформы» в 2019 году в Свердловской области было ...

В Свердловской области за четыре года ликвидировано более 4,5 тыс. свалок

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2018. Администрация Екатеринбурга разместила аукцион на сайте госзакупок на приобретение 459 ...

Администрация Екатеринбурга потратит 4,7 млн рублей на мусорные урны для ЧМ-2018

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2014. Комитет по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга ведет ...

С начала года в Екатеринбурге установлено более 1 тысячи урн для раздельного сбора мусора

С начала 2014 года в Екатеринбурге установлено около 200 контейнеров для раздельного сбора мусора

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2014. Администрация Екатеринбурга с начала 2014 года приобрела и установила во дворах города ...