В Екатеринбурге за год установили 2,6 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. С момента старта «мусорной реформы» в 2019 году в Свердловской области было ...05.03.2018 Администрация Екатеринбурга потратит 4,7 млн рублей на мусорные урны для ЧМ-2018
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2018. Администрация Екатеринбурга разместила аукцион на сайте госзакупок на приобретение 459 ...11.07.2014 С начала года в Екатеринбурге установлено более 1 тысячи урн для раздельного сбора мусора
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2014. Комитет по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга ведет ...11.03.2014 С начала 2014 года в Екатеринбурге установлено около 200 контейнеров для раздельного сбора мусора
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2014. Администрация Екатеринбурга с начала 2014 года приобрела и установила во дворах города ...16.09.2013 В Екатеринбурге появятся 598 спецконтейнеров для приема химических отходов
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2013. В течение сентября 2013 года в Екатеринбурге появятся 2 009 урн, в том числе 598 ...