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Вчера, 17:41

В Екатеринбурге за год установили 2,6 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. На территории Екатеринбурга в течение года было установлено 2,6 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. О мероприятиях, проводимых в мегаполисе в рамках программы по охране окружающей среды, депутатам гордумы отчитался председатель городского комитета по экологии Игорь Русинов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спикер также рассказал о том, что на сегодняшний день в уральской столице насчитывается 59 площадок для хранения мусора. За период с 2021 года в городе было ликвидировано около 2 тыс. незаконных мест для сбора мусора. Кроме этого, муниципалитет организует прием от населения опасных отходов — ртутных ламп, термометров, батареек.

В рамках ведения экологической политики город защищает и очищает 23 родника, 36 прибрежных зон общей площадью 890,5 тыс. кв. м. и 27,6 км русел рек. Кроме этого, на территории Екатеринбурга обеспечивается уход за 13 тыс. зеленых насаждений и 154 га лесных территорий.

Отметим, что в Екатеринбурге продолжается работа по рекультивации Широкореченского мусорного полигона. После ее завершения в городе появится 23 га чистой земли.
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