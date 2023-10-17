Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по расчистке русла и укреплению откосов реки Патрушиха

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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ в подземной части жилых зданий квартала 4 в планировочном районе

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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17

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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку эскизного проекта по благоустройству набережной реки Патрушиха

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...