Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по расчистке русла и укреплению откосов реки Патрушиха

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...22.08.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ в подземной части жилых зданий квартала 4 в планировочном районе
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...02.08.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству проезда к СОШ № 1 в Квартале № 17
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...05.05.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству временного проезда в квартале № 17
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...25.01.2022 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку эскизного проекта по благоустройству набережной реки Патрушиха
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое», которое ведет застройку ...