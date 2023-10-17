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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по расчистке русла и укреплению откосов реки Патрушиха

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на выполнение расчистки русла реки и укрепление откосов по объекту «Берегоукрепление реки Патрушиха на участке от ул. Чкалова до ул. Амундсена» район «Академический» г. Екатеринбург».

Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны начаться 14 декабря 2023 года, завершиться — 30 июня 2024 года.

Сбор заявок на участие в тендере осуществляется только на электронной торговой площадке «КОРТРОС» (номер закупочной процедуры № 81). Дополнительную информацию можно получить по электронной почте.

Начало приема заявок — 15.00 (по местному времени) 30 октября 2023 года, окончание — 15.00 8 ноября 2023 года.
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