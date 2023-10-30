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30.10.2023

В России за три года закрылся каждый пятый ювелирный бизнес

УрБК, Москва, 30.10.2023. В России за последние три года был ликвидирован каждый пятый ювелирный бизнес. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Так, с января 2021 по октябрь 2023 года ювелирный сегмент (где более 60% занимают ИП и чуть более 30% — юрлица) уменьшился с 11,3 тыс. до 9,1 тыс. компаний. Самым сложным периодом для отрасли оказался 2021 год — в январе было ликвидировано сразу 412 компаний, в феврале — 235, в марте — еще 251, после этого темпы закрытий снизились.

Самый большой ювелирный бизнес на текущий год представлен в Москве — 1 тыс. 604 компании, Костромской области — 609, Санкт-Петербурге — 598, Московской области — 495, а также в Калининградской области — 383. Меньше всего ювелирных организаций и ИП зарегистрировано в Ингушетии (три), на Чукотке (четыре), в Адыгее и Луганской Народной Республике (по семь) и в Еврейской автономной области (восемь).
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