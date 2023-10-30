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30.10.2023

Продажи подержанных автомобилей возрастом до трех лет в Свердловской области выросли на 34%

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Свердловской области продажи подержанных автомобилей возрастом до трех лет в III квартале текущего года выросли на 33,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Доля этого сегмента составила 9% от всего объема продаж автомобилей с пробегом, при этом средняя цена одного транспортного средства достигла 2,32 млн руб., сообщается в исследовании сервиса «Авито Авто».

Самой популярной моделью в сегменте стала LADA Granta — 7,3% от общего объема продаж (средняя цена — 773 тыс. руб.). На втором месте LADA Vesta — 3,9% (1 млн 178 тыс. руб.), третью строчку заняла Toyota Camry — 3,1% (3 млн 449 тыс. руб.).

В целом по России доля авто возрастом до трех лет в структуре продаж машин с пробегом составила 11,5%, средняя цена — 2,57 млн руб.
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