Продажи подержанных автомобилей возрастом до трех лет в Свердловской области выросли на 34%

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Свердловской области продажи подержанных автомобилей возрастом до трех лет в III квартале текущего года выросли на 33,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Доля этого сегмента составила 9% от всего объема продаж автомобилей с пробегом, при этом средняя цена одного транспортного средства достигла 2,32 млн руб., сообщается в исследовании сервиса «Авито Авто».



Самой популярной моделью в сегменте стала LADA Granta — 7,3% от общего объема продаж (средняя цена — 773 тыс. руб.). На втором месте LADA Vesta — 3,9% (1 млн 178 тыс. руб.), третью строчку заняла Toyota Camry — 3,1% (3 млн 449 тыс. руб.).



В целом по России доля авто возрастом до трех лет в структуре продаж машин с пробегом составила 11,5%, средняя цена — 2,57 млн руб.