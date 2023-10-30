Продажи подержанных автомобилей возрастом до трех лет в Свердловской области выросли на 34%

В Свердловской области в III квартале текущего года продажи иностранных автомобилей с пробегом выросли на 21,2% по ...27.10.2023 В Свердловской области продажи иномарок с пробегом за год выросли на 21%
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В Свердловской области в III квартале текущего года продажи иностранных автомобилей с ...02.10.2023 Продажи автомобилей с пробегом в России за год выросли на 14,2%
УрБК, Москва, 02.10.2023. В III квартале 2023 года продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 14,2% по ...31.01.2023 В Свердловской области за год на 14% выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. В Свердловской области за 2022 год на 14% увеличились продажи премиальных автомобилей с ...19.07.2022 В Свердловской области 69,1% проданных автомобилей с пробегом — иномарки
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2022. По итогам II квартала в Свердловской области 69,1% продаж автомобилей с пробегом ...