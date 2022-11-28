Каждый второй россиянин за последний год стал больше экономить

УрБК, Москва, 27.10.2023. 49% опрошенных россиян заявили, что стали более бережливы в обращении с деньгами за последний год. Об этом сообщается в исследовании SuperJob.



При этом 26% респондентов не экономили, а 14% граждан и вовсе стали тратить больше.



Чаще берегут средства россияне старше 45 лет, причем по большей части мужчины (54% против 43% среди женщин). В свою очередь, молодые граждане предпочитают расходовать деньги, а не копить.



«Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 43% среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. в месяц, 57% — среди зарабатывающих от 80 тыс. руб.», — говорится в исследовании SuperJob.