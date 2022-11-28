Каждый второй россиянин за последний год стал больше экономить

УрБК, Москва, 28.11.2022. 24% опрошенных россиян уверенно заявили, что начали больше экономить на еде с марта текущего ...22.01.2021 Почти половина россиян призналась, что стала экономить во время пандемии COVID-19
УрБК, Москва, 22.01.2021. С начала пандемии COVID-19 пересмотрели финансовую стратегию в сторону уменьшения расходов ...25.06.2018 В России 78% граждан не верят в способность государства обеспечить достойную пенсию
УрБК, Москва, 25.06.2018. В России доля опрошенных граждан, которые не верят, что государство способно обеспечить ...28.10.2015 Больше половины россиян не имеют банковских вкладов
Больше половины — 70% — россиян не имеют вкладов в банках. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского центра ...28.10.2015 Superjob: больше половины россиян не имеют банковских вкладов
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. Больше половины — 70% — россиян не имеют вкладов в банках. Об этом сообщает ...