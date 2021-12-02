Более трети вакансий в IT-сфере приходится на удаленную работу

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УрБК, Екатеринбург, 02.12.2021. В ноябре 2021 года в Свердловской области было открыто 2,7 тыс. вакансий, ...

Число открытых вакансий на Среднем Урале за последний месяц сократилось на 3%

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2021. Число открытых вакансий в Свердловской области за последний месяц сократилось на 3%, ...

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В Свердловской области за 2020 год было открыто 5,7 тыс. вакансий с удаленным форматом работы, что в полтора раза ...

Число вакансий с удаленным форматом работы на Среднем Урале в 2020 году выросло в полтора раза

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2021. В Свердловской области за 2020 год было открыто 5,7 тыс. вакансий с удаленным форматом ...

Число вакансий в сфере туризма в Свердловской области в июле выросло почти на 80%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2020. Число вакансий в сфере туризма в Свердловской области в июле выросло на 78% по ...