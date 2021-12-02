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Вчера, 12:37

Более трети вакансий в IT-сфере приходится на удаленную работу

УрБК, Москва, 27.10.2023. 40% вакансий в IT-сфере предполагают возможность удаленной работы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследовании hh.ru и компании «Технократия».

Отметим, что несколько лет назад доля вакансий с удаленкой в IT составляла 25%. Общее число открытых вакансий для «айтишников» в РФ в сентябре составило 76 тыс. (как традиционных, так и с удаленкой).

Тенденцию подтвердили в SuperJob. По их данным, за последний год доля вакансий с удаленным форматом в IT-сфере за год выросла с 22% до 35%.

Кадровое агентство GeekSource, специализирующееся на подборе «айтишников», отмечает, что 54% специалистов этой сферы главной причиной смены работы называют отсутствие возможности полностью работать удаленно.
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