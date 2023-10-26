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26.10.2023

На базе одного из цехов ПНТЗ открылся интерактивный центр для проведения виртуальных экскурсий

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), открылся интерактивный центр для проведения виртуальных экскурсий по трубопрокатному цеху № 8. Объект позволяет детально ознакомиться с технологическим циклом изготовления горячекатаных труб без посещения отдельных производственных участков, сообщает пресс-служба предприятия.

На базе одного из цехов ПНТЗ открылся интерактивный центр для проведения виртуальных экскурсий
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

Центр расположился в отдельном двухэтажном помещении, оснащенном системой кондиционирования, вентиляции и теплоустойчивыми стеклопакетами. Здесь установлена сенсорная панель, на которой в формате 3D визуализированы основные производственные операции. Выбирая на экране тот или иной агрегат, можно узнать подробную информацию о его устройстве и роли в технологической цепочке, а также о выпускаемой в цехе продукции.

«Восьмой цех ПНТЗ выпускает в год более 600 т продукции и включен в основной маршрут экскурсий по ПНТЗ. Ежегодно в цехе проводится около 100 экскурсий для разных целевых групп: школьников и студентов, клиентов и партнеров, сотрудников других металлургических предприятий. Активно развивая промышленный туризм, предприятие дает гостям возможность познакомиться со спецификой трубного производства и оценить вклад в развитие экономики региона и страны», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

В дальнейшем к системе интеллектуального видеонаблюдения в новом интерактивном центре будут подключены электросталеплавильный цех «Железный Озон 32» и Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента.
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