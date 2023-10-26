На базе одного из цехов ПНТЗ открылся интерактивный центр для проведения виртуальных экскурсий

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...11.10.2022 ПНТЗ начал применять новую технологию для повышения надежности маркировки труб
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) ...23.08.2022 Модернизация оборудования на ПНТЗ за 18 млн рублей позволит экономить до 8 млн рублей ежегодно
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ), входящем в Трубную Металлургическую ...14.09.2016 ПНТЗ расширяет мощности по контролю качества продукции нефтяного сортамента
УрБК, Москва, 14.09.2016. На Первоуральском новотрубном заводе (входит в Группу ЧТПЗ) запущена в эксплуатацию ...24.07.2014 ОАО «ПНТЗ» модернизировало трубопрокатную установку для производства труб
УрБК, Екатеринбург, 24.07.2014. Первоуральский новотрубный завод (входит в группу ЧТПЗ) модернизировал трубопрокатную ...