В 40% российских городов в 2022 году рост зарплат отставал от роста цен

УрБК, Москва, 26.10.2023. В 1 тыс. 033 российских городах в 2022 году рост зарплат отставал от роста цен. Это количество составляет 40% от всех муниципальных образований на территории РФ, сообщает журнал Forbes на основе данных Росстата.



Авторы исследования отмечают, что в 2018 году городов с отставанием было всего 75. При этом стоит отметить, что показатель средней зарплаты недостоверно отражает реальную ситуацию с уровнем жизни граждан, поскольку эта цифра может увеличиваться в том числе и только за счет роста уровня доходов у обеспеченных слоев населения.