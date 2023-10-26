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26.10.2023

В 40% российских городов в 2022 году рост зарплат отставал от роста цен

УрБК, Москва, 26.10.2023. В 1 тыс. 033 российских городах в 2022 году рост зарплат отставал от роста цен. Это количество составляет 40% от всех муниципальных образований на территории РФ, сообщает журнал Forbes на основе данных Росстата.

Авторы исследования отмечают, что в 2018 году городов с отставанием было всего 75. При этом стоит отметить, что показатель средней зарплаты недостоверно отражает реальную ситуацию с уровнем жизни граждан, поскольку эта цифра может увеличиваться в том числе и только за счет роста уровня доходов у обеспеченных слоев населения.
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