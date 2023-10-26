В 40% российских городов в 2022 году рост зарплат отставал от роста цен

УрБК, Москва, 03.07.2023. Годовая инфляция в России замедлилась до 3,2%. С таким заявлением выступил министр финансов ...26.09.2022 Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат
УрБК, Челябинск, 26.09.2022. Челябинск занял 42 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Об этом ...18.11.2019 В 2019 году зарплаты в России в среднем выросли на 7,8%
УрБК, Москва, 18.11.2019. Росстат опубликовал данные по темпам роста зарплат в российских регионах с января по сентябрь ...07.10.2019 Челябинск занял 29 место в рейтинге городов РФ по уровню зарплат
УрБК, Москва, 07.10.2019. Эксперты агентства РИА «Рейтинг» рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости ...23.12.2013 В 2014 году темпы роста зарплат в России замедлятся
УрБК, Москва, 23.12.2013. В новом году рост зарплат в России замедлится почти до уровня инфляции (7,8%), прогнозирует ...