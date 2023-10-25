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25.10.2023

Технический суверенитет и приток кадров стали ключевыми темами научно-промышленного форума в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. XVI научно-промышленный форум «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России», в числе ключевых тем которого технологический суверенитет и приток кадров на предприятия, стартовал 24 октября в Екатеринбурге. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Открыл форум полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, который сообщил, что по итогам восьми месяцев 2023 года индекс обрабатывающей промышленности округа вырос почти на 11% к аналогичному периоду прошлого года, и нацелил промышленников на усиление работы между промышленными предприятиями и образовательным звеном регионов для обеспечения растущей потребности в кадрах.

«Вопрос стабильной, успешной и эффективной работы промышленного комплекса региона — приоритет губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, и, согласно повестке дня, машиностроение продолжает демонстрировать опережающие темпы развития, оставаясь локомотивом экономики региона», — поддержал полпреда заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

В рамках форума, который объединил участников из 26 городов РФ, действуют 18 секций. Деловая программа посвящена вопросам технического переоснащения, модернизации производства, применения современных металлообрабатывающих технологий, высокотехнологичного оборудования, новых материалов, систем менеджмента качества, реализации программ в области информационных и коммуникационных технологий, защиты информации, внедрения в реальный сектор экономики научно-технических разработок академической, вузовской, отраслевой науки. Также обсуждается привлечение предприятий малого и среднего бизнеса к участию в программах кооперации.

Мероприятие продлится до 8 ноября на разных площадках Свердловской области.
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