Технический суверенитет и приток кадров стали ключевыми темами научно-промышленного форума в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Министерство экономического развития России выступит куратором VII Общероссийского ...11.04.2018 В Екатеринбурге открылся форум «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России»
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. В Екатеринбурге открылся XIII научно-промышленный форум «Техническое перевооружение ...04.10.2012 ОАО «Уралтрансмаш» стало площадкой международного форума «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России»
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2012. Со 2 по 4 октября 2012 года в Екатеринбурге на площадке ОАО «Уралтрансмаш» состоялся ...02.10.2012 Изношенность станочного парка предприятий Свердловской области достигает 70–80%
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2012. Изношенность станочного парка предприятий Свердловской области составляет 70–80%. Об ...11.10.2010 Коротко о событиях на месяц
С 12 по 14 октября в Екатеринбурге пройдет XIII специализированная выставка с международным участием «Строительный ...