В Екатеринбурге риелторы, дальнобойщики и плиточники вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых специальностей

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», в топ-3 самых высокооплачиваемых ...13.10.2023 Средние предлагаемые зарплаты в Екатеринбурге за год выросли на 29%
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге средние предлагаемые зарплаты в III квартале 2023 года по сравнению с ...01.06.2023 Жителям Екатеринбурга понадобятся 83 средние зарплаты для покупки «однушки» на первичном рынке жилья
Жителям Екатеринбурга понадобятся 74 средние зарплаты для приобретения однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья. ...10.04.2023 «Авито Работа»: Средняя зарплата в России за год выросла на четверть
УрБК, Москва, 10.04.2023. По данным платформы «Авито Работа», средняя зарплата в России по итогам I квартала этого года ...11.09.2015 Количество вакансий для IT-специалистов в Екатеринбурге снизилось на четверть
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2015. На общем фоне падения вакансий в Екатеринбурге количество предложений для ...