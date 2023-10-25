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25.10.2023

В Екатеринбурге риелторы, дальнобойщики и плиточники вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых специальностей

Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», в топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов Екатеринбурга вошли агенты по недвижимости, плиточники и дальнобойщики.

Спрос на риелторские услуги в Екатеринбурге за год вырос на 7%, а уровень средней зарплаты в этой сфере увеличился в два раза — до 134,5 тыс. руб. При этом в «Авито Работа» отмечают, что в действительности зарплата риелтора может быть значительно выше: так, одно из крупнейших в городе агентств по недвижимости ищет опытного кандидата на зарплату до 250 тыс. руб.

Также заметно выросли и зарплаты плиточников — на 55%, составив 125,3 тыс. руб. И это не предел, так как работодатели готовы предложить мастерам от 150 тыс. руб. и выше.

Услуги дальнобойщиков оцениваются не менее чем в 122,6 тыс. руб., что на 26% больше, чем в 2022 году.

В целом, средняя зарплата в Екатеринбурге составила 64,2 тыс. руб., а количество вакантных мест на рынке труда выросло в 2,4 раза — это на 29% больше прошлогодних показателей.

Напомним, что согласно ранее проведенному исследованию hh.ru 48% жителей Свердловской области признались, что их зарплаты не хватает на закрытие базовых потребностей.
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