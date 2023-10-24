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24.10.2023

Ипотечные ставки для клиентов российских банков могут подняться до 20% годовых

УрБК, Москва, 24.10.2023. С начала месяца ставки по ипотечным кредитам повысили 12 крупных банков. Эксперты не исключают подъема ставок по ипотеке до 20% годовых. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По оценке «Русипотеки», средние ставки по стандартной ипотеке с первым взносом 30% для клиентов «с улицы» превышают 15% годовых, при этом по отдельным программам банков они могут достигать 18% годовых.

Как отметил на прошлой неделе Минфин, ставки по льготным ипотечным госпрограммам, которые нацелены на приобретение «первички», остаются ниже рыночных в два раза и более. Спрос на такие программы будет только расти, что потребует повышения лимитов на выдачу таких кредитов, поэтому экономисты ведомства предлагают очередное повышение лимита на выдачу по льготной ипотеке со ставкой до 8% годовых — с 5 трлн до 6,04 трлн руб., по «семейной ипотеке» до 6% годовых — с 3,4 трлн до 4,64 трлн руб.

Аналитики ожидают от регулятора очередного повышения ключевой ставки по ипотеке на ближайшем заседании, которое пройдет 27 октября. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы 12 октября отметила, что некоторый дисбаланс, действительно, наблюдается, но о «пузыре» на ипотечном рынке говорить преждевременно.
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