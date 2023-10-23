Южный Урал вошел в двадцатку регионов-лидеров по техническому развитию

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Свердловская область вошла в число лучших регионов в рейтинге по ...28.08.2023 Южный Урал почти на 5 баллов улучшил результат в рейтинге регионов РФ по рынку труда
УрБК, Челябинск, 28.08.2023. Челябинская область получила 70,5 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку ...16.05.2023 Челябинская область опустилась на одну позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
УрБК, Челябинск, 16.05.2023. Челябинская область заняла 14-е место в рейтинге социально-экономического положения ...10.10.2022 Челябинская область заняла 28 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения
УрБК, Челябинск, 10.10.2022. Челябинская область заняла 28 место в рейтинге регионов по материальному благополучию ...16.05.2022 Южный Урал поднялся на шесть строчек в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
УрБК, Челябинск, 16.05.2022. По итогам 2021 года Челябинская область заняла 13-е место среди 85 российских регионов в ...