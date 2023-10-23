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23.10.2023

Южный Урал вошел в двадцатку регионов-лидеров по техническому развитию

УрБК, Челябинск, 23.10.2023. Челябинская область заняла 20-е место (48,10 балла) в рейтинге регионов по научно-техническому развитию. Исследование проводилось по итогам 2022 года, сообщает РИА «Новости».

Отметим, в сравнении с прошлым годом показатели Южного Урала незначительно снизились. Так, в 2021 году область занимала 19-ю строчку рейтинга.

Добавим, что в исследовании использовались такие показатели, как наличие и характеристики материальной базы, человеческие ресурсы, задействованные в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.
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