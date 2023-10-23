УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
23.10.2023

Свердловская область вошла в топ-10 регионов-лидеров в рейтинге по научному развитию

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Свердловская область вошла в число лучших регионов в рейтинге по научно-технологическому развитию по итогам 2022 года, говорится в исследовании РИА «Новости». Регион занял десятую строчку (53,35 балла), как и в 2021 году.

«В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности», — говорится в сообщении.

Добавим, что по итогам прошедшего года лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан. Также в число лучших вошли Нижегородская, Московская, Самарская, Тюменская, Ульяновская области и Пермский край. На данные субъекты РФ приходится более 59% от общего числа отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и оказанных инвестиционных услуг.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.08.2023 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда

Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку труда по итогам 2022 года. Об ...

28.08.2023 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по ...

16.11.2022 Свердловская область вошла в десятку лидеров национального рейтинга научно-технологического развития регионов за 2021 год

УрБК, Москва, 16.11.2022. Свердловская область вошла в десятку лидеров национального рейтинга научно-технологического ...

16.05.2022 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов ...

08.10.2014 Свердловская область вошла в десятку инновационных регионов России

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2014. Свердловская область заняла седьмое место среди регионов-лидеров с высоким уровнем ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы29.09.2023Фото в объективе29.09.2023Туристические тропы28.09.2023Покупка однокомнатной квартиры во Владимире: комфорт и экономия05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов
Архив новостей
Октябрь 2023 (668)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18