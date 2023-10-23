Свердловская область вошла в топ-10 регионов-лидеров в рейтинге по научному развитию

Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку труда по итогам 2022 года. Об ...28.08.2023 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по ...16.11.2022 Свердловская область вошла в десятку лидеров национального рейтинга научно-технологического развития регионов за 2021 год
УрБК, Москва, 16.11.2022. Свердловская область вошла в десятку лидеров национального рейтинга научно-технологического ...16.05.2022 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов ...08.10.2014 Свердловская область вошла в десятку инновационных регионов России
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2014. Свердловская область заняла седьмое место среди регионов-лидеров с высоким уровнем ...