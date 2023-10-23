В Екатеринбурге под кураторством Минэкономразвития 16 ноября состоится форум «Города России: новые рубежи»

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Министерство экономического развития России выступит куратором VII Общероссийского форума стратегического развития «Города России: новые рубежи», который стартует 16 ноября на площадке конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Участников форума, на котором соберется не менее 5 тыс. представителей властных структур, институтов развития, экспертных организаций, бизнес-сообществ, а также ведущих экспертов и ученых, ждет около 70 мероприятий и 20 стендов. Интересным событием форума станет выставка городов России, где потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с достижениями регионов.



«Развитие агломераций и межмуниципального сотрудничества — главные темы форума. Также в повестке дня проблемы городского развития, трансформации экономики, технологического суверенитета, предпринимательства и туризма», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.



Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов подчеркнул, что форум, соорганизаторами которого стали правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Фонд «Центр стратегических разработок», Союз российских городов при поддержке губернатора Свердловской области и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, станет площадкой для продуктивной дискуссии, на которой предстоит определить дальнейшую стратегию по развитию городов.