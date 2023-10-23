В Екатеринбурге под кураторством Минэкономразвития 16 ноября состоится форум «Города России: новые рубежи»

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. Екатеринбург 16-17 ноября будет принимать общероссийский форум стратегического развития ...13.02.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с «Центром стратегических разработок»
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент фонда «Центр стратегических разработок» ...10.11.2022 В Екатеринбурге завершается подготовка к форуму «Города России 2030»
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел итоговое заседание организационного комитета ...20.09.2022 В Екатеринбурге 16-17 ноября в очном формате пройдет VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия»
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В уральской столице 16-17 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится VI ...17.10.2016 В Екатеринбурге состоится форум «Города России 2030: пространство для жизни»
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2016. Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: пространство для ...