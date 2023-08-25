В Свердловской области продажи китайских автомобилей с пробегом в III квартале выросли на 61%

В России по состоянию на 1 июля 2023 года насчитывалось 1,08 млн легковых автомобилей китайских брендов. Это 2,4% от ...26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили
По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 43,1% по сравнению ...26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские ...20.02.2017 В январе продажи китайских автомобилей в России упали на 38%
УрБК, Москва, 20.02.2017. По итогам января в России было продано почти 1,5 тыс. китайских автомобилей, что на 38% ...17.11.2015 В России с начала года продажи китайских автомобилей сократились на 51%
УрБК, Москва, 17.11.2015. За 10 месяцев 2015 года на российском рынке было реализовано 29 099 автомобилей китайских ...