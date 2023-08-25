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В Свердловской области продажи китайских автомобилей с пробегом в III квартале выросли на 61%

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Продажи китайских автомобилей с пробегом в Свердловской области по итогам III квартала текущего года увеличились на 61,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

При этом средняя цена бывших в употреблении изделий китайского автопрома в регионе достигла 570 тыс. руб. Лидерами продаж среди брендов из Китая стали Chery, Geely, LIFAN, Great Wall и Haval.

В целом по России продажи в этой сфере выросли за год на 115% при средней стоимости одного подержанного авто в 1,8 млн руб. В стране лидерами по реализации среди подержанных китайских автомобилей стали Geely (22%), Chery (20,4%), LIFAN (9,8%), Changan (8,3%) и Haval (7,5%).
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