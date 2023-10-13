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Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 111 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. По состоянию на 16 октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 111 тыс. 004 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю этот показатель вырос на 0,5%, за месяц — на 1,6%.
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