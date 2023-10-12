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На Урале в августе-сентябре увеличилась посещаемость торговых центров

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В августе-сентябре 2023 года на Урале выросла посещаемость торговых центров. Это произошло на фоне увеличения спроса населения на товары длительного пользования. Кроме того, предприятия розницы продолжили занимать свободные торговые площади, которые освободились после ухода зарубежных брендов, говорится в новом докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Сергея Иванова, потребление в августе-сентябре на Урале, как и в целом по стране, продолжало расти.

«В частности, продажи автомобилей иностранных марок были выше, чем в первые летние месяцы. Уральцы увеличили расходы на товары для дома и ремонта, на услуги связи и развлечения», — отмечает он.

В то же время, согласно докладу, в сентябре по сравнению с пиковыми значениями августа снизилось разнообразие покупок, а потребительская активность немного замедлилась. Охлаждение спроса в Банке России объясняют ужесточением ценовых условий потребительского кредитования вслед за повышением ключевой ставки регулятора.
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