На Урале в августе-сентябре увеличилась посещаемость торговых центров

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Инфляция в Свердловской области ускорилась до 5,9% в сентябре 2023 года с 4,8% в ...12.10.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в сентябре ускорилась до 5,85%
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Инфляция на Среднем Урале в сентябре составила 5,85% по сравнению с аналогичным ...11.10.2023 В ЦБ заявили об ужесточении денежно-кредитных условий в стране
УрБК, Москва, 11.10.2023. По оценкам Банка России, в августе-сентябре денежно-кредитные условия сдвигались в сторону ...17.10.2022 Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Свердловской области снизился до 13,7%
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. По итогам сентября темп инфляции в Свердловской области снизился с 14,27% до 13,5%. Это ...13.09.2022 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге за год сократилась на 14%
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в августе сократилась на 14% по сравнению ...