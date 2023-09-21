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На Среднем Урале в сентябре ускорилось подорожание импортных фруктов

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Инфляция в Свердловской области ускорилась до 5,9% в сентябре 2023 года с 4,8% в августе. В целом по стране она составила 6%, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Что касается продовольственных товаров, ускорилось подорожание импортных фруктов — бананов, груш и лимонов. Из-за роста цен на ввозимые запчасти к иностранному оборудованию и кормовые добавки увеличилась стоимость свинины и мяса птицы.

В непродовольственном секторе на фоне высокой потребительской активности ускорился рост цен на подержанные иномарки. Также выросла стоимость одежды, обуви и мебели.

По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Анны Саввулиди, также в регионе подорожали услуги. Это произошло в основном из-за роста затрат поставщиков. Так, у авиаперевозчиков в сентябре они увеличились по причине повышения цен на авиакеросин.

«В условиях высокого интереса свердловчан к внутреннему туризму это привело к ускорению годового роста цен на авиабилеты. У операторов связи увеличились затраты на обслуживание и модернизацию сетей, из-за этого увеличился годовой темп прироста абонентской платы за сотовую связь», — отмечает она.
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