На Среднем Урале в сентябре ускорилось подорожание импортных фруктов

УрБК, Челябинск, 21.09.2023. Годовая инфляции в Челябинской области ускорилась с 4,1% в июле до 5,4% в августе. В целом ...20.09.2023 На Среднем Урале в августе ускорился рост цен на легковые автомобили
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. Годовая инфляции в Свердловской области ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе. В ...20.06.2023 Годовой рост цен в Челябинской области ускорился до 2,7%
УрБК, Челябинск, 20.06.2023. По итогам мая годовой рост цен в Челябинской области составил 2,7% против 2,2% в апреле. ...18.10.2018 Годовая инфляция в России выросла в сентябре до 3,4%
Годовая инфляция в России выросла с 3,1% в августе 2018 года до 3,4% в сентябре. Об этом сообщается в ...18.10.2018 Годовая инфляция в России выросла в сентябре до 3,4%
УрБК, Москва, 18.10.2018. Годовая инфляция в России выросла с 3,1% в августе 2018 года до 3,4% в сентябре. Об этом ...