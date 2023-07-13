УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:04

Месячный рост цен в России в сентябре стал максимальным с апреля 2022 года

УрБК, Москва, 18.10.2023. В России месячный рост цен с поправкой на сезонность в сентябре оказался максимальным с апреля 2022 года. Об этом говорится в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

Согласно данным регулятора, высокие темпы роста цен, которые отмечаются с лета этого года, отражают реакцию цен на возросшие кредитный и бюджетный импульсы и ослабление рубля, накопившиеся за прошедшие месяцы.

«Требуется время на то, чтобы работа трансмиссионного механизма привела к замедлению роста спроса до устойчивых темпов, соразмерных с возможностями экономики его удовлетворить через увеличение производства», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.07.2023 ЦБ: Рост потребительских цен в России закрепляется на уровне более 4%

УрБК, Москва, 13.07.2023. Рост потребительских цен в России набирает большую устойчивость и закрепляется на уровне от ...

13.05.2019 ЦБ заявил о прохождении пика годовой инфляции

УрБК, Москва, 13.05.2019. Годовая инфляция прошла свой пик по мере ослабления эффекта от повышения НДС и усиления ...

13.05.2019 ЦБ заявил о прохождении пика годовой инфляции

Годовая инфляция прошла свой пик по мере ослабления эффекта от повышения НДС и усиления действия временных факторов, ...

11.03.2021 ЦБ: Ограничительные меры ускоряют рост инфляции в России

УрБК, Москва, 11.03.2021. Противоэпидемические ограничения в мире и в РФ ускоряют рост инфляции. Об этом говорится в ...

15.10.2018 Темп роста ВВП России к сентябрю снизился с 1,8% до 1%

УрБК, Москва, 15.10.2018. По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1,0 % г/г с 1,8% г/г ...

Популярные новости
21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм22.09.2023Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов21.09.2023Дмитрий Тортев: Заморозка цен на топливо приведет к дефициту товаров и увеличению доли черного рынка27.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами25.09.2023Евгения Мосейчук: После ухода с рынка западных производителей конкуренция развернулась между российскими брендами
Архив новостей
Октябрь 2023 (408)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18