Месячный рост цен в России в сентябре стал максимальным с апреля 2022 года

УрБК, Москва, 18.10.2023. В России месячный рост цен с поправкой на сезонность в сентябре оказался максимальным с апреля 2022 года. Об этом говорится в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».



Согласно данным регулятора, высокие темпы роста цен, которые отмечаются с лета этого года, отражают реакцию цен на возросшие кредитный и бюджетный импульсы и ослабление рубля, накопившиеся за прошедшие месяцы.



«Требуется время на то, чтобы работа трансмиссионного механизма привела к замедлению роста спроса до устойчивых темпов, соразмерных с возможностями экономики его удовлетворить через увеличение производства», — говорится в сообщении.