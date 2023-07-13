Месячный рост цен в России в сентябре стал максимальным с апреля 2022 года

УрБК, Москва, 13.07.2023. Рост потребительских цен в России набирает большую устойчивость и закрепляется на уровне от ...13.05.2019 ЦБ заявил о прохождении пика годовой инфляции
УрБК, Москва, 13.05.2019. Годовая инфляция прошла свой пик по мере ослабления эффекта от повышения НДС и усиления ...13.05.2019 ЦБ заявил о прохождении пика годовой инфляции
Годовая инфляция прошла свой пик по мере ослабления эффекта от повышения НДС и усиления действия временных факторов, ...11.03.2021 ЦБ: Ограничительные меры ускоряют рост инфляции в России
УрБК, Москва, 11.03.2021. Противоэпидемические ограничения в мире и в РФ ускоряют рост инфляции. Об этом говорится в ...15.10.2018 Темп роста ВВП России к сентябрю снизился с 1,8% до 1%
УрБК, Москва, 15.10.2018. По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1,0 % г/г с 1,8% г/г ...