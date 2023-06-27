Курс евро с начала торгов вырос на 0,38%

УрБК, Москва, 27.06.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 85,02 руб., евро — ...26.05.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,28%
УрБК, Москва, 26.05.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 79,95 руб., евро — ...29.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,08%
УрБК, Москва, 29.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 77,08 руб., евро — ...06.03.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,56%
УрБК, Москва, 06.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,43 руб., евро — ...30.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 0,96%
УрБК, Москва, 30.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,96 руб., евро — ...